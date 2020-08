Sarde a beccafico (Di sabato 29 agosto 2020) Ingredienti e dosi per 4 persone 500 g di Sarde (non troppo grosse ma nemmeno troppo piccole), 100 g circa di pangrattato, 2 cucchiai di pinoli, 2 cucchiai di uvetta passolina, 1 spicchio di aglio, succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe, foglie di alloro Procedimento Con pazienza pulite le Sarde togliendo la lisca centrale e la testa, apritele a libro e tenetele da parte. Tostate il pangrattato in una padella con il fondo spesso, mescolando con attenzione con un cucchiaio di legno finché non sarà dorato nella sfumatura che in Sicilia si dice “a tonaca di monaco”, quindi togliete dalla padella (altrimenti continua a tostare) e mescolate poco a poco olio, l’aglio tritato, i pinoli e l’uvetta fatta rinvenire in acqua tiepida. Quando il composto sarà omogeneo distribuitene un ... Leggi su linkiesta

Le sarde a beccafico sono un piatto tipico della cucina palermitana. Nonostante le apparenza, la ricetta è semplice da preparare. Le origini di questa pietanza sono legate alla cucina povera sicilian ...

