Panico in Sardegna, altro che Billionaire: ora è caccia ai dodici migranti positivi scappati dal centro di accoglienza (Di sabato 29 agosto 2020) È allarme in Sardegna, dove dodici migranti, tra cui alcuni positivi, sono fuggiti dalla struttura che li accoglieva. La notizia è stata diffusa da Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale Lega Sardegna, nonché Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. "La scorsa notte - ha fatto sapere - dodici migranti, tra cui alcuni positivi al Covid, sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir nel Sud Sardegna. Durante la fuga hanno provocato disordini all'interno della struttura, con il danneggiamento del reparto di ... Leggi su liberoquotidiano

hiimlav : ho una prof molto avanti con l'età, che ci ha apertamente detto di non mettere la mascherina se non obbligata, e ch… - stagatocle : RT @SocciGianluca: Vacanze in #Cilento. Gente che se ne sbatte allegramente delle disposizioni anti #Covid_19. Arrivano 4 ragazzotti dalla… - soloio0509 : RT @Libero_official: 'Anche io in Sardegna'. Panico nei palazzi della politica: l'azzurra Elvira #Savino positiva al #Covid-19 https://t.c… - ClaraMutsc : RT @Libero_official: 'Anche io in Sardegna'. Panico nei palazzi della politica: l'azzurra Elvira #Savino positiva al #Covid-19 https://t.c… - cris_strega : RT @Libero_official: 'Anche io in Sardegna'. Panico nei palazzi della politica: l'azzurra Elvira #Savino positiva al #Covid-19 https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Sardegna Economia, un piano Marshall per salvare la Sardegna La Nuova Sardegna Sardegna, panico per la fuga di migranti positivi al coronavirus. La Lega: "Mette a repentaglio la salute dei cittadini"

È allarme in Sardegna, dove dodici migranti, tra cui alcuni positivi, sono fuggiti dalla struttura che li accoglieva. La notizia è stata diffusa da Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale L ...

Economia, un piano Marshall per salvare la Sardegna

Infettato in modo grave dal coronavirus, il sistema economico dell'isola è il grande malato del 2020, l’anno da incubo che rischia di desertificare il tessuto produttivo Infettato in modo grave dal co ...

È allarme in Sardegna, dove dodici migranti, tra cui alcuni positivi, sono fuggiti dalla struttura che li accoglieva. La notizia è stata diffusa da Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale L ...Infettato in modo grave dal coronavirus, il sistema economico dell'isola è il grande malato del 2020, l’anno da incubo che rischia di desertificare il tessuto produttivo Infettato in modo grave dal co ...