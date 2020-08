Osimhen impressiona per velocità e fame di gol, naturale l’intesa con Mertens (Di sabato 29 agosto 2020) Molto buono l’impatto di Osimhen sulla gara del Napoli contro l’Aquila, ieri, nel triangolare di Castel di Sangro. Repubblica Napoli scrive: “Ma lo show della seconda sfida ha restituito il sorriso a tutti: ai tifosi in tribuna, ai protagonisti in campo e a Gattuso, che ha affrontato l’Aquila con un modulo leggermente più prudente: 4-2-3-1. La squadra si è messa al servizio di Osimhen ed è stato subito spettacolo, con il nuovo acquisto che ha avuto un impatto travolgente sulla gara: prima con tre gol in rapidissima successione, poi con i due assist per Lozano. L’attaccante nigeriano ha impressionato per la sua velocità e la fame con cui si è avventato a ripetizione verso la porta avversaria, dando anche l’impressione di divertirsi. ... Leggi su ilnapolista

napolista : Osimhen impressiona per velocità e fame di gol, naturale l’intesa con Mertens Su Repubblica Napoli. Il nigeriano ha… - rosad24 : RT @scottotweet: Il livello è quello che è, ma #Osimhen impressiona in questi primi minuti di amichevole. Grandi doti atletiche e tecniche… - LuigiLiccardo6 : RT @scottotweet: Il livello è quello che è, ma #Osimhen impressiona in questi primi minuti di amichevole. Grandi doti atletiche e tecniche… - Juliano_1926 : RT @scottotweet: Il livello è quello che è, ma #Osimhen impressiona in questi primi minuti di amichevole. Grandi doti atletiche e tecniche… - FinallySisa : RT @scottotweet: Il livello è quello che è, ma #Osimhen impressiona in questi primi minuti di amichevole. Grandi doti atletiche e tecniche… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen impressiona Scotto su Osimhen in amichevole: 'Grandi doti atletiche e tecniche. Il livello è quello che è, ma...' AreaNapoli.it Scotto su Osimhen in amichevole: "Grandi doti atletiche e tecniche. Il livello è quello che è, ma..."

"Il livello è quello che è, ma Osimhen impressiona in questi primi minuti di amichevole. Grandi doti atletiche e tecniche". Questo il pensiero del giornalista de Il Roma e Tv Luna Giovanni Scotto che ...

Cannavaro: "Gattuso vi stupirà! Ecco cosa ho detto a Pirlo. Napoli squadra tra primi quattro posti"

Per esempio, Osimhen. "Il Napoli è una grande squadra ... Il centrocampo azzurro è straordinario, c’è abbondanza di piedi buoni, e comunque è la struttura che impressiona. Ha pagato un anno ...

"Il livello è quello che è, ma Osimhen impressiona in questi primi minuti di amichevole. Grandi doti atletiche e tecniche". Questo il pensiero del giornalista de Il Roma e Tv Luna Giovanni Scotto che ...Per esempio, Osimhen. "Il Napoli è una grande squadra ... Il centrocampo azzurro è straordinario, c’è abbondanza di piedi buoni, e comunque è la struttura che impressiona. Ha pagato un anno ...