“Mythos” è in esposizione a Genova (Di sabato 29 agosto 2020) “Mythos” è per la prima volta in esposizione a Genova al Museo di Storia Naturale Doria fino al 30 agosto, tutto il giorno. La mostra “Mythos” Si tratta di una straordinaria mostra di modelli di creature zoomorfe che hanno impressionato maggiormente l’immaginario collettivo. La convivenza dell’uomo fin dalle origini con creature diverse, che da un … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : “Mythos” esposizione