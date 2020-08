Muore a 43 anni Chadwick Boseman, star di Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman - star di “Black Panther”, supereroe Marvel - è morto a 43 anni, in seguito ad un cancro al colon. L’attore, che non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia - diagnosticata per la prima volta nel 2016 - aveva continuato a lavorare.“E’ stato l’onore della sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther”, si legge in una dichiarazione pubblicata sugli account dei social media di Boseman. “E’ morto a casa sua, con al fianco la moglie e tutta la sua famiglia”. Leggi su huffingtonpost

