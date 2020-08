Milano, alla Rsa Quarenghi i positivi salgono a 26. L’allarme di Massimo Galli: “Non è un caso isolato” (Di sabato 29 agosto 2020) salgono ulteriormente i casi di positività al Covid-19 all’interno della Rsa Quarenghi di Milano, che ora sono 26: 22 anziani residenti e 4 operatori. Sono infatti giunti nella struttura tutti gli esiti dei tamponi effettuati sui 123 ospiti e sui 111 lavoratori. Dei 22 anziani positivi, 15 sono stati ricoverati negli ospedali del territorio milanese. Rimane stabile la situazione della sintomatologia: uno solo dei casi di positività è sintomatico, mentre tutti gli altri sono asintomatici. I sette asintomatici rimasti in struttura sono stati posti in isolamento, in attesa di essere ricoverati in ospedale non appena si riceverà disponibilità. Anche tra i quattro lavoratori positivi, uno solo è sintomatico. “Tutti sono ... Leggi su tpi

