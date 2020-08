Milano, aggredisce gli agenti, peruviano arrestato (Di sabato 29 agosto 2020) Era sdraiato, in stato di alterazione, sul cofano di una macchina parcheggiata in via Leone Tolstoi, zona Lorenteggio. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo si è scagliato contro di ... Leggi su ilgiorno

RedazioneLaNews : #Milano Citofona alla caserma chiusa, poi aggredisce i carabinieri per rubare la pistola: arrestato - Yogaolic : #Milano Citofona alla caserma chiusa, poi aggredisce i carabinieri per rubare la pistola: arrestato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bollate, torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Bollate, torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato - Marco_chp1 : RT @SkyTG24: Bollate, torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Milano aggredisce Milano, aggredisce due donne anziane per derubarle, arrestato La Milano Milano, aggredisce gli agenti, peruviano arrestato

Era sdraiato, in stato di alterazione, sul cofano di una macchina parcheggiata in via Leone Tolstoi, zona Lorenteggio. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo si è scagliato contro di lo ...

Milano, rapina alla fermata: in tre accerchiano ragazzo e lo picchiano, lui ne blocca uno

In una frazione di secondo, in tre lo accerchiato alla fermata dell'autobus. Sono da poco passate le 7 di mercoledì. Senza farlo fiatare, lo immobilizzano e lo colpiscono con un pugno sull'addome. Men ...

Era sdraiato, in stato di alterazione, sul cofano di una macchina parcheggiata in via Leone Tolstoi, zona Lorenteggio. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo si è scagliato contro di lo ...In una frazione di secondo, in tre lo accerchiato alla fermata dell'autobus. Sono da poco passate le 7 di mercoledì. Senza farlo fiatare, lo immobilizzano e lo colpiscono con un pugno sull'addome. Men ...