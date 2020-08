Masini a Udine, concerto rinviato al 9 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) A causa dell’allerta meteo prevista per sabato 29 agosto, il concerto di Marco Masini, in programma in serata al Castello di Udine, è rinviato alla nuova data di mercoledì 9 settembre, sempre alle 21.30, sempre al Castello di Udine. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data mentre sarà ancora possibile l’acquisto dei biglietti sul circuito Ticketone. Info su www.azalea.it . ll 2020 è un anno ricco di ricorrenze per Marco Masini, che celebra 30 anni di carriera artistica. Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album ... Leggi su udine20

messveneto : Allerta meteo, rinviato il concerto di Masini a Udine - humarius : @sampeimuja Attenzione. Non tutti i mali.. - ENRICOLIOTTI : MARCO MASINI “30 Anniversary Piano e Voce” Sabato 29 agosto – UDINE, Castello - ildiscorso : MARCO MASINI “30 Anniversary Piano e Voce” Sabato 29 agosto – UDINE, Castello - UdineseTV : Marco Masini chiude la rassegna Udine Vola - -

Ultime Notizie dalla rete : Masini Udine Previsioni del tempo disastrose: rinviato il concerto di Marco Masini in Castello a Udine UdineToday Allerta meteo, rinviato il concerto di Masini a Udine

Il cantautore doveva chiudere sabato 29 agosto Udine Vola: tutto rinviato al 9 settembre. «Mi mancano l’inconsapevolezza e il coraggio degli inizi, ho avuto tanta fortuna» UDINE. Doveva essere un ulti ...

Marco Masini chiude la rassegna "Udine Vola": sul palco tutti i suoi successi

I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Piazza Libertà (che è anche l’unico ingresso allo spettacolo) dalle 18.30. Porte aperte al pub ...

Il cantautore doveva chiudere sabato 29 agosto Udine Vola: tutto rinviato al 9 settembre. «Mi mancano l’inconsapevolezza e il coraggio degli inizi, ho avuto tanta fortuna» UDINE. Doveva essere un ulti ...I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Piazza Libertà (che è anche l’unico ingresso allo spettacolo) dalle 18.30. Porte aperte al pub ...