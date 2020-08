Macedonia di frutta tropicale con sciroppo al peperoncino e lime (Di sabato 29 agosto 2020) Ricetta di Dan May, foto di Peter Cassidy, tratte da “The Red Hot Chili Cookbook” (Guido Tommasi Editore). INGREDIENTI X 4-6 PERSONE:3 kiwi sbucciati e tagliati a dischi sottili1 ananas piccolo sbucciato, senza torsolo e tagliato a dischi sottili1 mango maturo a strisce1 manciata scarsa di foglie di menta fresca tritate molto finemente1 filo di miele. Per lo sciroppo al peperoncino e lime: 1 lime (il succo appena spremuto, più un po’ per guarnire)1⁄2 Aji Limo, peperoncino piuttosto piccante con un gusto limonato (o simile) 60 g zucchero di canna integrale super fino. Procedimento Tamponate i kiwi e l’ananas con carta assorbente. Per lo sciroppo al peperoncino e lime, mettete 60 ml d’acqua, il succo ... Leggi su iodonna

gabriel46520991 : Io ufficialmente sto a la frutta ???????????? #macedonia.. il mio barista è er mejo de tutti.. ps er fico come ciliegina… - MarykoMayko : @DaniloTarzaneli @apavo75 Ahhhh. Ed io che vedevo già le carovane di frutta incamminarsi lungo la Via della Macedonia. - htmole : @DAVIDPARENZO @Natizevi David, stai a fare il puntiglioso sulla differenza fra un cucchiaio da minestra e uno da ma… - AntonioZeoli5 : @DAVIDPARENZO @Natizevi Pozzo di scienza invece di fare il demente su come si mangia la macedonia di frutta porta u… - danruper : @DAVIDPARENZO @Natizevi Sono d’accordissimo. La frutta deve essere tagliata n piccolissimi pezzi nella macedonia. -

Ultime Notizie dalla rete : Macedonia frutta FRUTTA DI IV GAMMA, FRESCO SENSO LANCIA IL BICCHIERE DI CARTA CON LA "FINESTRA" Corriere Ortofrutticolo Gli errori che fanno ingrassare di più in vacanza (e le soluzioni utili)

Svegliarsi tardi e non mangiare? Saltare il pranzo e consumare solo una macedonia di frutta in spiaggia? Niente di più sbagliato. Ecco quali sono i comportamenti da evitare per non rischiare di prende ...

Le macedonie di frutta: fresche, gustose e salutari

C’è una generazione, quella degli anni Settanta letteralmente cresciuta a macedonie, frullati e marmellate. Eravamo già in pieno benessere, quindi la frutta non era più un lusso, ma ancora non eravamo ...

Svegliarsi tardi e non mangiare? Saltare il pranzo e consumare solo una macedonia di frutta in spiaggia? Niente di più sbagliato. Ecco quali sono i comportamenti da evitare per non rischiare di prende ...C’è una generazione, quella degli anni Settanta letteralmente cresciuta a macedonie, frullati e marmellate. Eravamo già in pieno benessere, quindi la frutta non era più un lusso, ma ancora non eravamo ...