Lamorgese: migranti, non c’è emergenza, gli sbarchi sono molto inferiori a quelli del 2011 (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – Il ministro dell’interno fa un quadro dell’immigrazione e degli sbarchi, mettendo a raffronto i numeri di clandestini sbarcati nel 2011, quando Renzi accettò che tutti i clandestini sbarcassero in Italia in cambio di flessibilità da parte della Ue, e la situazione attuale. Ma il paragone con il 2019 è, al contrario, impietoso. Nel … Leggi su firenzepost

Adnkronos : #Migranti, Lamorgese: 'Numeri attuali non rappresentano un'emergenza' - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI: LAMORGESE INCAPACE, AUMENTANO SBARCHI È COLPA MIA? - Viminale : Il ministro #Lamorgese al Tg1 su immigrazione ed emergenza #Covid_19: la priorità è la tutela della sicurezza dei c… - saralbertinelli : RT @francescatotolo: A #Lampedusa, 40 sbarchi in 48 ore (oltre 700 #migranti) e il governo #Conte che fa? Blocco navale? Respingimenti? Cer… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Tra sbarchi e virus, l'autunno di emergenza di Lamorgese -