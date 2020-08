La sorpresa di Jovanotti alla Notte Della Taranta, in diretta streaming con Mi Devo Muovere (video) (Di sabato 29 agosto 2020) C'era anche Jovanotti, alla Festa Della Taranta che trasmessa ieri sera, 28 agosto, su Rai2. L'evento si era tenuto il 22 agosto a Melpignano (Lecce) a porte chiuse per rispettare le normative di sicurezza. Tra gli ospiti più attesi, da Diodato a Gianna Nannini, è intervenuto a sorpresa il cantautore di A Te in diretta streaming per cantare una canzone dedicata ai migranti. L'evento, giunto quest'anno alla 23esima edizione, si è tenuto per la prima volta senza pubblico per via delle normative di sicurezza di contenimento Della pandemia del COVID-19. Con la partecipazione evanescente Della storica voce di Niceta Petrachi, trasmessa in sequenza per ricordare l'artista scomparsa nel 2019, la ... Leggi su optimagazine

