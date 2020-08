Istat: indice fatturato dei servizi crolla (-21%) nel secondo trimestre 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) La flessione registrata nel secondo trimestre, in termini sia congiunturali (-21,0%) sia tendenziali (-26,2%), è la peggiore dall’inizio delle serie storiche (disponibili dal 2001) Leggi su firenzepost

I dati dell’Istituto nazionale di statistica per il secondo trimestre del 2020 mettono in evidenza l’effetto covid-19 sull’economia / ZAGABRIA Nessuno si faceva illusioni in Croazia, a fronte di un’ep ...Il momento giusto per promozioni auto con incentivi. Sentiamo infatti l’Istat: ad agosto 2020 si stima un aumento del clima di fiducia dei consumatori (da 100,1 a 100,8). Sale anche l’indice composito ...