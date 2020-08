Intesa Governo-Regioni: «Con un solo positivo la scuola resta aperta». Resta il nodo dei trasporti (Di sabato 29 agosto 2020) Il Governo e le Regioni hanno trovato un punto di accordo sulla riapertura delle scuole: un solo caso di positività accertato in classe non porterà alla chiusura degli istituti. Soprattutto se la trasmissione del contagio nella comunità non sarà considerata elevata. La valutazione spetterà al Dipartimento di prevenzione dell’Asl. Il quotidiano scrive: “Le scuole riapriranno e non richiuderanno così facilmente come molti prevedono. Nel protocollo dell’Istituto superiore di sanità per la gestione di eventuali casi Covid a scuola, approvato ieri dalla Conferenza unificata stato-Regioni-enti locali, si chiarisce che «un singolo caso confermato in un istituto non dovrebbe determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella ... Leggi su ilnapolista

