In 400 sulla flotta delle Ong e l'Onu ci vuol obbligare ad accoglierli (Di sabato 29 agosto 2020) Federico Garau La motovedetta capitanata dall'attivista Pia Klemp sta lanciando ripetuti Sos. A correre in aiuto della Louise Michel, le navi Mare Jonio di Mediterranea e Sea Watch 4, mentre Oim e Unhcr chiedono lo sbarco immediato Continua senza sosta il "lavoro" delle navi Ong, sempre porte ad intervinire quando si tratta di migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Alle imbarcazioni di salvataggio si è di recente aggiunta una nuova motovedetta, finanziata addirittura dal famoso artista e writer inglese conosciuto con il nome di Banksy, la Louise Michel. Dopo pochi giorni di attività, la piccola nave battente bandiera tedesca ha già dato l'allarme, inviando una richiesta d'aiuto. Ferma in zona Sar maltese, l'imbarcazione sta lanciando segnali Sos dalla notte scorsa, dichiarandosi in seria difficoltà. A bordo, ... Leggi su ilgiornale

Teresa02247224 : RT @ValerioNicolosi: diteci dov'è la discontinuità con il governo precedente. Oltre 400 persone sono bloccate sulla #seawatch4 e sulla #Lou… - VivianaValastro : RT @ValerioNicolosi: diteci dov'è la discontinuità con il governo precedente. Oltre 400 persone sono bloccate sulla #seawatch4 e sulla #Lou… - LauraL07620640 : @CesareOrtis La proposta poi sono 600 e non 400 che avrei preferito. Mi ripeto, alla finenconta solo uno e pure sul… - patty65g : RT @ValerioNicolosi: diteci dov'è la discontinuità con il governo precedente. Oltre 400 persone sono bloccate sulla #seawatch4 e sulla #Lou… - SARwatchMED : RT @ValerioNicolosi: diteci dov'è la discontinuità con il governo precedente. Oltre 400 persone sono bloccate sulla #seawatch4 e sulla #Lou… -

Ultime Notizie dalla rete : 400 sulla In 400 sulla flotta delle Ong e l'Onu ci vuol obbligare ad accoglierli il Giornale Migranti, Musumeci: "A Lampedusa oltre 1.000". Il governo: "Intensificati i trasferimenti"

È sempre più allarme migranti in Sicilia. "Altri 30 sbarchi a Lampedusa. Nell’hotspot sono di nuovo più di mille: seicento in sole 48 ore. Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una ...

Milano, vacanzieri e famiglie al drive-in del tampone: ritmi da fabbrica all'ospedale San Paolo

Uno è quasi certamente positivo. Stefano, 27 anni, appena rientrato a fatica dalla sua vacanza a Salerno, quindi non dalla Croazia, Grecia, Malta o Spagna, e neanche dalla Sardegna ma dalla Campania, ...

È sempre più allarme migranti in Sicilia. "Altri 30 sbarchi a Lampedusa. Nell’hotspot sono di nuovo più di mille: seicento in sole 48 ore. Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una ...Uno è quasi certamente positivo. Stefano, 27 anni, appena rientrato a fatica dalla sua vacanza a Salerno, quindi non dalla Croazia, Grecia, Malta o Spagna, e neanche dalla Sardegna ma dalla Campania, ...