Francia: Macron non esclude nuovo lockdown. Proteste in Germania (Di sabato 29 agosto 2020) Quasi 7400 casi in 24 ore. Cresce l'allarme in tutto il Paese. Quasi 3900 contagi in Spagna, 1500 in terra tedesca. La polizia è intervenuta a Berlino per sciogliere una manifestazione contro le ... Leggi su tg.la7

petergomezblog : #Francia, oltre 7mila contagi in 24 ore. #Macron: “Non escludo un nuovo #lockdown”. Otto giorni fa diceva il contra… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 7.379 contagi in Francia e Macron non esclude nuovo lockdown #francia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Orban richiude le frontiere. Francia, contagi boom Oltre 7 mila in 24 ore, Macron ora non esclude un… - Ignoto2011 : RT @tg2rai: Torna la paura in #Francia per la crescita dei contagi. 6400 in un giorno, aumentano anche i ricoveri. #Macron 'Non escludo un… - SpigoFr : RT @dani0470: Ormai i media italiani sono totalmente inaffidabili. Non è vero che la Francia si prepara a un nuovo lockdown.Macron ha detto… -