Formula 1, GP del Mugello aperto parzialmente al pubblico (Di sabato 29 agosto 2020) Formula 1, il GP del Mugello vedrà il ritorno dei tifosi in tribuna. L’amministratore delegato Paolo Poli conferma: “Tremila posti a disposizione” Una buona notizia per il mondo della Formula 1: il GP del Mugello, denominato GP Toscana Ferrari 1000, vedrà il ritorno dei tifosi in tribuna. Questo è quanto ha confermato l’amministratore delegato Paolo Poli ai microfoni di Sky. Potranno accedere al circuito tremila persone e i biglietti saranno in vendita a partire dal 1° settembre. I soci Ferrari avranno delle agevolazioni per la vendita. Il 13 settembre ci sarà la prova del nove per verificare le possibilità di vedere i tifosi supportare i propri beniamini, sia nella Formula 1 sia in altri sport. Saranno rispettate le misure anti ... Leggi su zon

