Ferrara: «La Juve aveva già scelto Pirlo, lasciategli il tempo di sbagliare» (Di sabato 29 agosto 2020) Ciro Ferrara, ex calciatore e tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Ciro Ferrara, ex calciatore e tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sui bianconeri e su Andrea Pirlo: «Higuain? Certe scelte sono condivise fra club e tecnico. Sono dolorose ma vanno fatte. Alla Juve è capitato con Del Piero e prima ancora con Baggio e Zidane. Si assumono dei rischi». Pirlo – «Certo. Ma la Juventus aveva scelto già Andrea, per la U23, e in un certo senso lui è un predestinato. Forse l’occasione è arrivata prima del previsto. Ci sono delle incognite. Ma ... Leggi su calcionews24

