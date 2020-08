F1, Wolff: “La Ferrari dovrebbe correre in prima linea. Mi dispiace per i tifosi” (Di sabato 29 agosto 2020) “La Ferrari e’ un marchio iconico e dovrebbe correre in prima linea. Non va bene per la Formula 1, non va bene per la competizione al vertice e mi dispiace per tutti i tifosi per questa mancanza di prestazioni”. Queste le dichiarazioni di Toto Wolff, team principal della Mercedes che sta dominando la F.1 da sette stagioni, in seguito alle prestazioni delle due Ferrari che i sono qualificate in settima fila nel Gran Premio del Belgio, previsto domani a Spa-Francorchamps. “Ma alla fine bisogna mettere in discussione le priorita’ che sono state fissate negli ultimi tempi e da dove viene la mancanza di prestazioni – ha proseguito Wolff – Nel complesso, nessuno dei tifosi e del popolo ... Leggi su sportface

