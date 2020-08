Evade dei domiciliari e gira in auto: beccato (Di sabato 29 agosto 2020) I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato il 27enne catanese Salvatore Oliva, poiché ritenuto responsabile di evasione. Il giovane, già ai domiciliari per reati attinenti al mondo della ... Leggi su cataniatoday

elide_tasselli : @LueTommaso @laura_ceruti È uno che da dei soldi a tutti ed evade miliardi! Per questo sta in Italia.. . - AlRobecchi : @JHajji85 @NicolaBellu @Falcoblu4 @tizianamotta @simosimotw Io sono per la confisca totale dei beni per chi evade s… - BobApril04 : @IlMici8 Per via rettale.non si fa il tampone, ma gli si fa altro, molto più grosso ma specialmente estremamente do… - LucaBallabio1 : @Marco_dreams Senza giustizia fiscale non si va da nessuna parte, il sistema dei bonus in voga adesso accentua anco… - robertocurto64 : @NicolaPorro @marco_gervasoni Servo, i comunisti, come tanta altra gente, odiano il ricco venuto dal popolo che rub… -

Ultime Notizie dalla rete : Evade dei Evade dei domiciliari e gira in auto: beccato CataniaToday Evade dai domiciliari, arrestato giovane sabino di 25 anni

RIETI - Giovane arrestato per evasione dai domiciliari. I carabinieri di Poggio Mirteto spiegano che a seguito di specifici servizi per il controllo del territorio predisposti dalla compagnia nel cors ...

Ai domiciliari a Oristano, lo rintracciano a Cagliari: arrestato

La Polizia di Stato di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato e posto in carcere un 29enne extracomunitario, accusato del reato di evasione. L'uomo, cittadino senegales ...

RIETI - Giovane arrestato per evasione dai domiciliari. I carabinieri di Poggio Mirteto spiegano che a seguito di specifici servizi per il controllo del territorio predisposti dalla compagnia nel cors ...La Polizia di Stato di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato e posto in carcere un 29enne extracomunitario, accusato del reato di evasione. L'uomo, cittadino senegales ...