Elisabetta Gregoraci: "Briatore? Ognuno fa di testa sua. Nathan ha fatto i tamponi ed è negativo" (Di sabato 29 agosto 2020) A poche ore dalla notizia della positività dell'ex marito Flavio Briatore al Covid-19, Elisabetta Gregoraci, prossima concorrente del 'Grande Fratello Vip 5', ha voluto alcuni punti legati a questa vicenda che l'ha coinvolta direttamente. Da mamma apprensiva, la showgirl calabrese ha fatto immediatamente il tampone al figlio Nathan Falco, che è risultato negativo: 29 agosto 2020 12:41. Leggi su blogo

Elisabetta Gregoraci è più tranquilla adesso che anche suo figlio Nathan ha fatto il tampone (foto). Flavio Briatore ha il coronavirus ed è già stato ricoverato in ospedale, per fortuna sta bene e sem ...Con la notizia del ricovero di Flavio Briatore, le attenzioni di molte si sono rivolte logicamente anche a Elisabetta Gregoraci; storica ex dell’imprenditore, la showgirl e attrice dovrebbe partire su ...