È più importante amare o saperlo dimostrare? (Di sabato 29 agosto 2020) Non sempre ciò che diciamo basta: talvolta è la delicatezza di una carezza, la potenza di un bacio, l’incontenibile tenerezza di un abbraccio a parlare per noi. E, forse, questo è ciò che dovremmo ricordare quando ci chiediamo se è più importante amare o saperlo dimostrare. Dovremmo tenerlo presente per fare un atto di gentilezza non solo nei confronti della persona che ci sta accanto, ma anche e soprattutto nei nostri. Sì, perché dimostrare di amare significa saper parlare la lingua delle emozioni. Significa permetterci di portare alla luce del sole e far brillare un sentimento che sembra esplodere dentro di noi. Un amore, un affetto che rimanendo chiuso tra le mura della nostra testa e del nostro cuore non avrebbe uno ... Leggi su dilei

