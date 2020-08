Crolla un ristorante in Cina: 13 morti, persone intrappolate tra le macerie (Di sabato 29 agosto 2020) Sono almeno tredici le persone morte nel crollo di un ristorante nel Nord della Cina, precisamente nella contea di Xiangfen, nella provincia dello Shanxi. Il ristorante si trova in un edificio a due piani. A riportare la vicenda sono i media di stato. I soccorritori finora hanno estratto decine di sopravvissuti dalle macerie, ma ci sono ancora altre persone intrappolate. Dalle macerie sono state estratte 43 persone finora, compresi i morti. Quattro sono i feriti gravi. Nelle operazioni di salvataggio partecipano 700 soccorritori. Leggi anche: 1. Wuhan, migliaia di persone ammassate a una festa in pisCina senza mascherina: le immagini shock / 2. Cina, tracce di ... Leggi su tpi

