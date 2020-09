Crolla il turismo nelle città (Di sabato 29 agosto 2020) I blocchi alla circolazione mettono all’angolo le grandi città d’arte italiane, che si consolano parzialmente con i turisti nazionali. Mentre il turismo green e balneare sembra aver trovato la sua rivincita in questa annata segnata dal Coronavirus, le città italiane continuano a vivere una crisi che la società di consulenza immobiliare Wine Capital stima pari a 12,6 miliardi di euro. A pesare la drastica riduzione dei turisti internazionali, che quest’anno, tra soggiorno, ristorazione ed acquisti, spenderanno 4,4 miliardi di euro, a fronte dei 44 dello scorso anno. Calo solo parzialmente compensato dalla crescita dei consumi degli italiani ‘costretti’ in Italia, che porteranno in dote circa 27 miliardi lo scorso anno esportati. Per capire l’impatto di questi flussi, è sufficiente pensare che Venezia dei 37 ... Leggi su vinonews24

