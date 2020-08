Cesare Pavese e quelle lettere a Mussolini (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, 29 ago – In questi giorni dovremmo ricordare il Pavese poeta, rileggendo le pagine più belle che ha scritto, lasciando alle spalle il Pavese “compagno” descritto dalla sinistra, poco amato anche da Pier Paolo Pasolini che lo considerava un mediocre. Pavese era sempre l’uomo che sentiva dentro al proprio cuore il dramma dell’amore che non era mai corrisposto come ci saremmo aspettati. Per questo mettevamo i libri di Cesare nelle tasche dei nostri giubbotti, verde militare, perché ci facevano compagnia. Non interessava a nessuno sapere se Pavese era stato un fascista o un compagno, l’unica cosa che ci interessava era se i suoi scritti fossero belli da leggere e da vivere. Un libro di Pavese era qualcosa di diverso, qualcosa che ... Leggi su ilprimatonazionale

robersperanza : “Finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo” Cesare Pavese - mattiafeltri : La statua di Pavese (di Mattia Feltri) - Einaudieditore : «Cesare Pavese era un cinico in una società di ipocriti. Cinico come i filosofi cinici greci, Diogene, Antistene, C… - mauriziocresce6 : RT @Teresio_Boccia: (...) Stella sperduta nella luce dell'alba, cigolio della brezza, tepore, respiro è finita la notte. ' Sei… - francescomila18 : RT @carlaruocco1: “Finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo”. Oggi, #27agosto, sono passati 70 anni dalla morte di C… -