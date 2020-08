Caduta Evenepoel – La Deceuninck-QuickStep fa chiarezza: “ecco cosa ha messo in tasca il nostro ds” (Di sabato 29 agosto 2020) L’UCI ha deciso di aprire un’inchiesta sulla Caduta di Evenepoel a causa di alcune immagini sospette trasmesse dalle reti tv, nelle quali il ds della Deceuninck Quick Step preleva qualcosa dal taschino del corridore belga per ‘nasconderlo’ in tasca. Se in un primo momento la squadra aveva fatto capire che si trattasse di barrette, adesso è stato pubblicato un comunicato stampa ufficiale per fare chiarezza sull’accaduto: “vorremmo chiarire che nei primi giorni della settimana siamo stati contatti dalla Cadf per discutere dell’incidente occorso a Remco Evenepoel durante Il Lombardia a inizio mese (però era Ferragosto, ndr). Come già affermato pubblicamente l’oggetto preso e tolto dalle tasche di ... Leggi su sportfair

LaStampa : Dalla tasca della maglietta del corridore belga, precipitato in una scarpata, il ds Bramati aveva tolto in tutta fr… - IlmsgitSport : L'antidoping indaga su Remco Evenepoel, cosa c'era nelle sue tasche dopo la caduta? - ilmessaggeroit : L'antidoping indaga su Remco Evenepoel, cosa c'era nelle sue tasche dopo la caduta? - infoitsport : “Di quali dati parlava?” L’Uci apre un’inchiesta sulla caduta di Evenepoel al Lombardia - RRobbberto : RT @LaStampa: Dalla tasca della maglietta del corridore belga, precipitato in una scarpata, il ds Bramati aveva tolto in tutta fretta un mi… -