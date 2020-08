Bayern Monaco, Lewandowski: «Pallone d’Oro? L’avrei dato a me stesso» (Di sabato 29 agosto 2020) L’attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, ha parlato della stagione appena conclusa in un’intervista a Sportowe Fakty Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano polacco Sportowe Fakty. Ecco le sue parole: VITTORIA CHAMPIONS LEAGUE – «Ancora non ci credo. Ho visto per anni i miei rivali sollevarla e mi ero promesso che un giorno l’avrei fatto anche io. Ecco, ora ce l’ho fatta. Prima della partita contro il Barcellona, Gnabry e Kimmich mi hanno chiesto se avremmo vinto la Champions. Io ho risposto senza esitazione di sì». TROFEO NEL LETTO – «Ho sempre pensato alla Champions League e alle foto che mi sarei potuto fare una volta vinta. Il giorno della finale abbiamo ... Leggi su calcionews24

UEFAcom_it : ?? La vincitrice della #UCLfinal tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco centrerà il ???????????????? ?????? ?? Ecco chi ci è g… - pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - zazoomblog : Hamann: «Messi al Bayern Monaco? Avrebbe poco senso prenderlo» - #Hamann: #«Messi #Bayern #Monaco? - zazoomblog : Inter il Bayern Monaco è su Brozovic: laccelerata dopo gli addii di Thiago e Martinez - #Inter #Bayern… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Robben debutta con il Bayern Monaco ?? Il resto è Storia... #UCL -