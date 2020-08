20enne uccide il padre a coltellate, dramma a Spadafora (Messina) (Di sabato 29 agosto 2020) Omicidio a Spadafora, in provincia di Messina. Un ragazzo di 20 anni ha ucciso il padre a coltellate. Spadafora (Messina) – Omicidio a Spadafora, in provincia di Messina, nella notte tra il 28 e il 29 agosto 2020. Secondo quanto riportato da La Repubblica, un ragazzo ha ucciso il padre a coltellate al culmine di una lite. Il 20enne è stato fermato dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire meglio la dinamica di questo episodio. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno la compagna della vittima e il secondo figlio di 17 anni che si trovavano in casa al momento della tragedia. L’omicidio L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 agosto ... Leggi su newsmondo

