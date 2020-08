Valerio Staffelli, morto il papà Gennaro: «Ciao grande capo, mi mancherai. Ti voglio bene» (Di venerdì 28 agosto 2020) Grave lutto per Valerio Staffelli: «Ciao grande capo, mi mancherai. Ti voglio bene». Lo storico inviato di Striscia la notizia ha dato l'annuncio attraverso il suo account... Leggi su leggo

IdaDiGrazia : Valerio Staffelli, morto papà Gennaro: «Ciao grande capo, mi mancherai. Ti voglio bene» - Ciro24048473 : RT @ilgiornale: L'inviato di Striscia La Notizia ha annunciato la scomparsa del padre sui social network. L'ultimo saluto di Valerio Staffe… - EnricaGaletti : RT @ilgiornale: L'inviato di Striscia La Notizia ha annunciato la scomparsa del padre sui social network. L'ultimo saluto di Valerio Staffe… - ilgiornale : L'inviato di Striscia La Notizia ha annunciato la scomparsa del padre sui social network. L'ultimo saluto di Valeri… - NewsMondo1 : E’ morto il padre di Valerio Staffelli -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Staffelli

Grave lutto per Valerio Staffelli: «Ciao grande capo, mi mancherai. Ti voglio bene». Lo storico inviato di Striscia la notizia ha dato l'annuncio attraverso il suo account Instagram con un post intens ...Un brutto momento per Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia. E’ morto suo padre Gennaro - detto Ciccio. Che è morto in circostanze ancora da chiarire. “Come la va” è un modo con cu ...