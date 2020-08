UeD, Gemma Galgani confessa ed è scontro con Nicola Vivarelli: “Era una sorpresa” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono appena ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne e, da quanto si apprende dalle anticipazioni, ci sono già grosse novità. La nuova edizione, insomma, sembra essere partita alla grande giovedì 27 agosto, quando si sono riaccese le telecamere dello studio di Maria De Filippi. Un nome a caso? Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse della prima puntata di questa nuova stagione. Intanto perché ha rivisto Nicola Vivarelli, con cui, come riporta il sito Il Vicolo delle News, c’è stata una lite furiosa ma non solo. Sappiamo già che la dama 70enne e il corteggiatore 26enne si sono allontanati durante l’estate e proprio per questo motivo in studio è stato subito scontro tra i due. Gemma è praticamente sparita ... Leggi su caffeinamagazine

