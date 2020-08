Svolte di Popoli: Cubeda punta a un altro podio (Di venerdì 28 agosto 2020) Domenico Cubeda pronto per la 58esima Svolte di Popoli dopo il super podio di Gubbio nel Trofeo Luigi Fagioli All’esordio è arrivato un immediato e brillante terzo posto per Domenico Cubeda al 55° Trofeo Luigi Fagioli. Il campione italiano Monoposto 2018 ha subito trovate il feeling ideale alla prima apparizione sulla rivisitata Osella Fa30 Zytek preparata da Paco74 e da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La popolare manifestazione andrà in scena il 28-29-30 agosto. Non ci sarà il pubblico, ma la gara sarà trasmessa in diretta web Si è tenuta il 27 agosto nella sala consiliare della Provincia di Pescar ...Continua il cammino nel tricolore della montagna del driver reatino Antonio Scappa, leader della classifica Racing Start Diesel, è reduce dal successo alla cronoscalata “Alpe del Nevegal” e nel “Trofe ...