Sui banchi monoposto le “stranezze” di un bando pubblico che non è tale (Di venerdì 28 agosto 2020) Si ha l’impressione che in Italia, oltre alla serietà invocata da Giovanni Orsina in un articolo de La Stampa, sia saltata anche l’autorità delle leggi: quelle morali, le altre del buon senso e della correttezza, forse persino quelle giurisprudenziali che sempre più si applicano coi “nemici” e si interpretano con gli “amici”.Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti, e persino in contraddizione tra loro o rispetto a quanto in precedenza avvenuto in casi simili. Voglio qui affrontare un caso, forse minore, ma che impone, all’osservatore e al cittadino, qualche domanda non peregrina.Come è noto, il governo ha emanato, nel luglio scorso, un bando per la fornitura di banchi monoposto e semoventi destinati alle scuole italiane. Ora, a parte che l’utilità o ... Leggi su huffingtonpost

Ancona, il ritorno sui banchi secondo il comitato Priorità alla Scuola: «Grossi ritardi e incognite»

Mancano ormai meno di tre settimane alla data che dovrebbe segnare il ritorno a scuola degli studenti, dopo l’assenza causata dalla pandemia da nuovo coronavirus. Il 14 settembre (giorno per cui è pre ...

