Sottosegretario per Roma, Virginia Raggi teme di essere commissariata (Di venerdì 28 agosto 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi non è tranquilla, non vuole finire sotto tutela. Ci sono delle indiscrezioni a riguardo, un’intesa forse tra grillini. Virginia Raggi non è amata da tutti ed il sospetto che possa venire commissariata, c’è. Un’intesa forse tra grillini. Secondo le indiscrezione del Messaggero ci sarebbe la possibilità che venga istituita … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

s_parisi : Fantasia? Ma di che fantasia parla sottosegretario Zampa per le scuole? Il Governo ha chiuso tutto per 7 mesi e a 1… - Sntgvn : @ManlioDS @LegaSalvini @matteosalvinimi Invece di scrivere inutili tweet per fare propaganda da 4 soldi, il sottose… - Beppesardinia : RT @ADeborahF: #RaggiSindaca2021 #PdMerda Virginia Raggi risponde al Pd: 'Un sottosegretario per Roma? No, servono poteri speciali al sinda… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Campidoglio, sottosegretario per #Roma: la #Raggi ora teme di essere commissariata - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Campidoglio, sottosegretario per #Roma: la #Raggi ora teme di essere commissariata -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretario per Campidoglio, sottosegretario per Roma: la Raggi ora teme di essere commissariata Il Messaggero Slovacchia: ministro Esteri, legami Europa-Usa vanno consolidati

Bratislava, 27 ago 09:55 - (Agenzia Nova) - C'è un crescente bisogno di un canale di comunicazione regolare tra Stati Uniti ed Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korco ...

Superbonus 110%, ipotesi prolungamento per altri tre anni

Nei programmi del ministero dell’Economia c’è l’idea di estendere il Superbonus 110% per i prossimi tre anni, un intervento quello delle detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici su cu ...

Bratislava, 27 ago 09:55 - (Agenzia Nova) - C'è un crescente bisogno di un canale di comunicazione regolare tra Stati Uniti ed Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korco ...Nei programmi del ministero dell’Economia c’è l’idea di estendere il Superbonus 110% per i prossimi tre anni, un intervento quello delle detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici su cu ...