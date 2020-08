Scuola, De Luca frena ancora sulla riapertura: «Difficile il 14, valuteremo la settimana prossima. Dal governo eccesso di faciloneria» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)«L’Anci regionale mi chiede di posticipare l’apertura dell’anno scolastico. Nelle scorse settimane abbiamo registrato da parte del ministero dell’Istruzione un eccesso di faciloneria, di superficialità, quasi un rifiuto di vedere i problemi per quelli che sono nella realtà». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante il suo consueto aggiornamento giornaliero su Facebook, sugli sviluppi della pandemia di Coronavirus. «La prima irresponsabilità – ha proseguito – riguarda le forze politiche nazionali, e il governo, quando hanno deciso con la sola eccezione della Regione Campania di aprire il 14 settembre, di fare le elezioni il 20». «Il nostro orientamento, ... Leggi su open.online

