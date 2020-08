Ranieri: “Non è detto che Pirlo diventi un grande allenatore” (Di venerdì 28 agosto 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha parlato anche dell’insediamento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Sarà chiamato ad un mestiere nuovo, non è detto che essendo stato un grande giocatore diventi un grande tecnico. Io comunque glielo auguro. Credo che dipenderà da quanto tempo ci metterà a calarsi nel ruolo, mi è sempre sembrato un giocatore molto intelligente quindi non faticherà a trovare il feeling coi giocatori della Juventus. L'articolo Ranieri: “Non è detto che Pirlo diventi un grande allenatore” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

