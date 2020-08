Pres. L'Aquila: "Non vediamo l'ora di affrontare il Napoli, i calciatori sono euforici" (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Marrelli, Presidente de L'Aquila, nel giorno del triangolare contro il Napoli è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "I ragazzi sono euforici e vogliosi di scendere in campo per giocare contro il Napoli. Leggi su tuttonapoli

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha parlato da Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo aperto gli stadi in anticipo per la prima volta in assoluto, per poter ...Lo Spezia di Angelozzi ha centrato il traguardo della Serie A. Un obiettivo eccezionale che ha mandato in festa la piazza ligure. E poi il merito è di Italiano: avevamo fiducia in lui, ma non pensavo ...