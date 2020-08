Preliminari Champions League 2020/2021: tabellone, date e risultati (Di venerdì 28 agosto 2020) Archiviata l’edizione 2019/2020, la Champions League 2020/2021 ha aperto i battenti a inizio agosto con i turni Preliminari: il quadro completo Mentre il Bayern Monaco si è aggiudicato l’edizione 2019/2020 della Champions League, a inizio agosto è già partita la nuova edizione del torneo. Preliminari Champions League 2019/2020: la nuova competizione è iniziata ufficialmente l’8 agosto con le gare di andata del Turno di Qualificazione. Preliminari Champions League 2020/2021: le date Turno preliminare (sorteggio 17 luglio ... Leggi su calcionews24

