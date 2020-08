NBA 2K21 consentirà di creare anche un personaggio femminile, ma solo su PS5 e Xbox Series X (Di venerdì 28 agosto 2020) NBA 2K21 includerà, per la prima volta, avatar femminili giocabili e creati dall'utente, ma la funzione arriverà solo con l'uscita delle console next-ghen, PlayStation 5 e Xbox Series X. Un comunicato stampa ha affermato che i giocatori di NBA 2K21 "saranno in grado di creare un MyPlayer personalizzabile femminile".Erick Boenisch, produttore esecutivo di NBA 2K2 , ha detto solo che NBA 2K21 avrà "alcune nuove funzionalità ed evoluzioni per WNBA su console di nuova generazione". Tuttavia non è ancora possibile sapere con certezza se ci sarà una componente WNBA nella carriera per giocatore singolo. Non è nemmeno chiaro come la narrazione che funge da preludio a MyCareer coinvolgerebbe le ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #NBA2K21 consentirà di creare un personaggio femminile ma solo su #PS5 e #XboxSeriesX. - GamesPaladinsIT : NBA 2K21: Ecco il nuovo trailer dedicato alla modalitàCarrieraa e a 2K Beach - tuttoteKit : NBA 2K21: alcuni dettagli sulla modalità My Career e Neighborhood #2KGames #NBA2K21 #tuttotek - plutarko : NBA 2K21: scendiamo sul parquet con la demo del nuovo gioco di basket #nba #2k - andrewsword2 : RT @NBA2K: Tutto è Gioco nella nuova Demo gratuita di NBA 2K21. Sfida leggende NBA come Kobe, Shaq, Bird e Russell. & Con le leggende di La… -