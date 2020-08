Mostra ‘C’era una volta Leone’prorogata al 20 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – La grande Mostra al Museo dell’Ara Pacis C’era una volta Sergio Leone, inaugurata a dicembre 2019, riaperta al pubblico il 2 giugno 2020 dopo il lockdown dovuto alla pandemia e gia’ prolungata fino al 30 agosto, proroga ulteriormente fino al 20 settembre 2020. L’esposizione, promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e’ giunta in Italia dopo il successo riscosso nel 2018 alla Cine’mathe’que Française di Parigi, istituzione co-produttrice dell’allestimento romano insieme alla Fondazione Cineteca di Bologna. La Mostra e’ realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Istituto Luce – ... Leggi su romadailynews

