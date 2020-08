L’Ungheria chiude le frontiere dal primo di settembre: la decisione del governo (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto il governo di Budapest. Una decisione importante, la prima per un paese europeo dopo il lockdown che dunque chiuderà a tutti i turisti e a tutti i cittadini di altre nazionalità la possibilità di entrare in Ungheria. Si potrà entrare solamente per alcune eccezioni come motivi di lavoro e motivi di salute. La decisione si intreccia anche con il mondo dello sport visto che il prossimo 24 settembre si dovrebbe disputare a Budapest la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia e la Uefa aveva previsto in origine una partita con il 30% di pubblico sugli spalti. Che per il ... Leggi su sportface

