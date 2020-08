Lazio Nuoto: Frongia ci sfratta, riassegnati impianti a Maximo (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “Nonostante il Tar con una sentenza abbia dato ragione alla Lazio Nuoto sull’ormai nota vicenda della piscina e nonostante l’assessore Frongia avesse riconosciuto il successo della Lazio, l’amministrazione in piena estate, con una forzatura, ha riassegnato l’impianto alla Maximo escludendo la Lazio. Una scelta inspiegabile che appare come un accanimento nei confronti della Lazio che non interrompera’ le attivita’ ed e’ pronta a difendersi in ogni sede e a chiedere i danni ai soggetti interessati”. E’ quanto si legge in una nota della Lazio Nuoto. “Un avviso di sfratto nella settimana di Ferragosto- spiega la Lazio- che diffida la ... Leggi su romadailynews

RomaNuoto : ?? Ecco il calendario della serie A1 2020/2021. Partenza difficile il 3 ottobre contro la an.brescia, si chiude a Na… - diclelidia : @LucaSimo58 @1962Greco Ma se il tuo pensiero è questo, perché tifi Lazio? Guarda il tennis, tifa Real, appassionat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Nuoto Lazio Nuoto: Frongia ci sfratta, riassegnati impianti a Maximo RomaDailyNews "Bud. Un gigante per papà". Presentato al Passaggi Festival

"Bud. Un gigante per papà". A quattro anni dalla scomparsa del padre, Cristiana Pedersoli descrive in un libro il padre Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, uomo di grande passione e curiosità. Il volu ...

Il PalaEnel Marco Galli di viale Lazio

Che la questione impiantistica per qualunque tipo di città è una brutta gatta da pelare è cosa ormai risaputa.Che capita però di trovarsi in poco più di due anni i due impianti più importanti della ci ...

"Bud. Un gigante per papà". A quattro anni dalla scomparsa del padre, Cristiana Pedersoli descrive in un libro il padre Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, uomo di grande passione e curiosità. Il volu ...Che la questione impiantistica per qualunque tipo di città è una brutta gatta da pelare è cosa ormai risaputa.Che capita però di trovarsi in poco più di due anni i due impianti più importanti della ci ...