L’agente di Joronen: “E’ uno dei profili più ricercati sul mercato, piace anche al Napoli” (Di venerdì 28 agosto 2020) L’agente di Jesse Joronen, Roberto De Fanti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sul futuro del portiere del Brescia. Joronen è stato accostato al mercato del Napoli e l’agente conferma che da parte del club partenopeo ci sia un interesse. “Joronen è un portiere che ha fatto una grande stagione, retrocessione a parte. Ha una fisicità dirompente, alto 197 centimetri e bravo anche con i piedi. È un profilo tra i più ricercati sul mercato ed è normale per un profilo come lui suscitare l’interesse dei grandi club. E il Napoli è uno di questi. Se prenderà il posto di Meret o Ospina in caso di uscita? Speriamo…”. L'articolo L’agente di ... Leggi su ilnapolista

