Istat, Federconsumatori: “Governo chiamato a scelte coraggiose. MES tassello importante” (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – “Il Governo è chiamato, ora come non mai, a operare scelte coraggiose, ad adottare cioè misure strutturali capaci di garantire all’Italia nuove opportunità di crescita riorientando la ripresa verso una strada sostenibile, tesa a riequilibrare disuguaglianze e ristabilire equità”. Queste le parole con cui il presidente di Federconsumatori Emilio Viafora ha commentato la risalita dei livelli di fiducia dei consumatori e delle imprese ad agosto annunciata oggi dall‘Istat. Un dato che – sottolinea l’Associazione in una nota – forse risente del clima di ottimismo che ha investito il Paese all’indomani del lockdown, presto stroncato dai duri dati sulla realtà dell’andamento economico e dalla ... Leggi su quifinanza

L’indice di fiducia dei consumatori aumenta ad agosto, dopo il lieve calo registrato nel mese di luglio 2020, e passa da 100,1 a 100,8. Lo rivela l’Istat, che ha diffuso oggi i dati relativi alla fidu ...

