Infortunio Berardi: le condizioni dell’attaccante del Sassuolo (Di venerdì 28 agosto 2020) Infortunio Berardi: il Sassuolo ha reso note le condizioni dell’attaccante neroverde. Il comunicato ufficiale Il Sassuolo ha comunicato le condizioni fisiche di Domenico Berardi, fermo a causa di un risentimento miotendineo al soleo della gamba sinistra. Il comunicato ufficiale. «Da questo pomeriggio i neroverdi hanno ripreso ad allenarsi collettivamente agli ordini di mister Roberto De Zerbi. Sul campo del Mapei Football Center la squadra ha svolto attivazione, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitella su campo ridotto. Fermo Domenico Berardi, non convocato dalla Nazionale del C.T. Mancini in quanto gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato un risentimento miotendineo al soleo ... Leggi su calcionews24

mesaust : RT @CalcioDatato: Quella su Berardi non si tratta di scelta tecnica ma legata ad un infortunio. Non é quindi escluso un possibile futuro… - CalcioDatato : Quella su Berardi non si tratta di scelta tecnica ma legata ad un infortunio. Non é quindi escluso un possibile f… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Primo stop per #Berardi! Tutto sul suo infortunio: quanto sta fuori ? - SOSFanta : ?? FLASH - Primo stop per #Berardi! Tutto sul suo infortunio: quanto sta fuori ? - sportli26181512 : Sassuolo, infortunio per Berardi: Domenico Berardi non figura fra i convocati dell'Italia di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Berardi Infortunio Berardi: il motivo della mancata convocazione in Nazionale Sassuolonews.net Sassuolo, infortunio al polpaccio per Berardi: le sue condizioni

La nuova stagione non inizia nel migliore dei modi per Domenico Berardi. L'attaccante classe '94, autore di una grandissima stagione con la maglia del Sassuolo, non è stato convocato in Nazionale da R ...

Gioia Sassuolo: prima chiamata in Nazionale per Locatelli e Caputo

Il bomber corona un sogno a 32 anni, delusione per la mancata convocazione di Berardi. Niente Juventus per il regista SASSUOLO. Francesco Caputo e Manuel Locatelli per la prima volta convocati in naz ...

La nuova stagione non inizia nel migliore dei modi per Domenico Berardi. L'attaccante classe '94, autore di una grandissima stagione con la maglia del Sassuolo, non è stato convocato in Nazionale da R ...Il bomber corona un sogno a 32 anni, delusione per la mancata convocazione di Berardi. Niente Juventus per il regista SASSUOLO. Francesco Caputo e Manuel Locatelli per la prima volta convocati in naz ...