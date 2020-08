In Cina c'è un ristorante che pesa i clienti per capire quanto possono mangiare (Di venerdì 28 agosto 2020) Dimmi quanto pesi, ti dirò che cosa ordinare. Sembra essere questa la nuova filosofi alla base di un ristorante della città di Changsha, nella Cina meridionale, dove da qualche settimana a questa parte una bilancia pesapersone campeggia all'ingresso proprio accanto alla cassa: già, perché ai clienti del Chuiyan Fried Beef – catena di locali della provincia di Hunan - viene chiesto di pesarsi prima di poter accedere al menu. In modo da consigliare loro i piatti più indicati in base al proprio indice di massa corporea. Come racconta la Cnn, a una ragazza con peso corporeo intorno ai 40 chilogrammi il sistema del ristorante propone una zuppa con testa di pesce. Mentre a un uomo con più di 80 chili di stazza viene proposta una ... Leggi su gqitalia

