"Il coronavirus? Siamo stati manipolati. Un'arma per...". Clamoroso a Io e te, la Alberti spara: Diaco incredulo (Di venerdì 28 agosto 2020) Barbara Alberti lascia senza fiato Pierluigi Diaco. La scrittrice arriva in studio a Io e te, il programma di Rai1 campione di ascolti, parla senza freni. Ma il conduttore è incredulo per quello che sente. "Non mi fido di questa cosa del Covid - dichiara - è un'arma troppo potente per farci fare quello che vogliono. Siamo stati manipolati". Diaco, a bocca aperta, non crede a queste parole. Poi la Alberti parla della sua storia d'amore e del matrimonio con Amedeo Pagani. "Lui sapeva tutto, e sotto questo punto di vista era vecchio. Quando mi ha incontrato mi ha cambiato la vita. Ha creato la mia scrittura, un editor in senso alto, un uomo che sapeva ridere e amare. Aveva tutte le donne di Roma che gli andavano dietro", ... Leggi su liberoquotidiano

fanpage : Siamo alla follia - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - sole24ore : Da oggi esaurite le risorse del pianeta. Quest’anno la scadenza calcolata dal #GlobalFootprintNetwork arriva un mes… - DimezzatiS : RT @fanpage: Siamo alla follia - supercicciolo : RT @fanpage: Siamo alla follia -