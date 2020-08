Il calciatore Éver Banega non ha dichiarato che Antonio Conte è «un povero scemo» (Di venerdì 28 agosto 2020) Venerdì 28 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni Contenute in un post pubblicato il 27 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto del centrocampista argentino del Siviglia Èver Banega e un commento, scritto da chi ha pubblicato il Contenuto su Facebook, in cui si legge: «Banega : “In Argentina ho vissuto in un quartiere tra la fame e gli omicidi. Figuriamoci se un povero scemo (Conte) che gesticola a bordo campo mi mette paura”. Si tratta di una dichiarazione inventata. La presunta frase pronunciata dal calciatore non compare infatti su nessun organo di informazione, nazionale o internazionale, sui ... Leggi su facta.news

