Hitman e Shadowrun Collection sono i due titoli offerti da Epic Games questa settimana (Di venerdì 28 agosto 2020) Anche questa settimana Epic Games ci regala due perle di genere totalmente diverso per avvicinarsi ai gusti dei giocatori.Il primo titolo gratuito è Hitman del 2016 che include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Nel ruolo dell'Agente 47, sarete chiamati a eseguire omicidi su commissione ai danni di bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio ambientato nel mondo degli assassini. Completando missioni e contratti sbloccherete nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni.Il secondo invece è Shadowrun Collection: con il suo inconfondibile mix tra cyberpunk e fantasy, Shadowrun è diventato un ... Leggi su eurogamer

