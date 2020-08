Grande Fratello Vip 5, il concorrente misterioso: chi è? Spuntano due ipotesi (Di venerdì 28 agosto 2020) Da poche ore è stato diffuso finalmente l’atteso promo del Grande Fratello Vip 5 con protagonista Alfonso Signorini (in apertura), ancora padrone di casa per la seconda volta consecutiva. Tutto è pronto in vista della ripartenza, nonostante i timori legati inevitabilmente all’emergenza sanitaria. Intanto nella giornata odierna è spuntato il primo concorrente ancora a volto... L'articolo Grande Fratello Vip 5, il concorrente misterioso: chi è? Spuntano due ipotesi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - Marilenapas : RT @Grazia0789: Le storie di Selvaggia Lucarelli su Instagram mi hanno divertito, ma allo stesso tempo anche fatto pensare tanto. Passa in… - GigiGx : @LucaVismara Pure al Grande Fratello VIP? ?????? - fabio_fio76 : @emilianoavanti grande Emiliano..uomo di curva, uomo vero...non ci conosciamo ma sei un mio fratello! -