Goethe, nasceva oggi il geniale scrittore tedesco (Di venerdì 28 agosto 2020) Poeta che risentì enormemente della fase preromantica denominata Sturm und Drang (“tempesta e impeto”), Johann Wolfang von Goethe è universalmente riconosciuto come scrittore tra i più geniali di tutti i tempi. Goethe, la formazione Lo scrittore e poeta tedesco Goethe nasce il 28 agosto 1749 – “al suono della campana di mezzogiorno”, come egli stesso … Leggi su periodicodaily

Lo scrittore e poeta tedesco Goethe nasce il 28 agosto 1749 – "al suono della campana di mezzogiorno", come egli stesso dichiara nei propri scritti autobiografici – a Francoforte sul Meno. E' primogen ...