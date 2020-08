Giugliano, per la prima volta candidato un musulmano. Guediri Nouri: “E’ il momento di dare il nostro contributo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Giugliano. Novità di questa elezione è la presenza di un musulmano. Si tratta di Guediri Nouri che è candidato nella lista La città in movimento a sostegno di Antonio Poziello. Nouri spiega di voler dare voce a tutti i musulmani che sono in città ma che non vivono “alla luce del sole”. L'articolo Giugliano, per la prima volta candidato un musulmano. Guediri Nouri: “E’ il momento di dare il nostro contributo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Coltiva marijuana in giardino, 28enne nei guai

Stamattina gli agenti del Commissariato di Giugliano - Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Limitone presso l'abitazione di un 28enne napoletano con precedenti di polizia.

Giugliano, coltiva marijuana nel giardino: 28enne denunciato

